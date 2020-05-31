إنفوجراف.. أمانة العاصمة المقدسة تقدم 8 خدمات للمستفيدين عبر «واتساب»

منها تعديل الصكوك والاستعلام عن المعاملات
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الأحد، عن 8 خدمات يمكن للمستفيدين الحصول عليها عبر موقع التواصل الاجتماعي «واتساب».
وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أن تلك الخدمات هي: الرخص التجارية – فرز الأراضي المخططة – استعلام المعاملات – تعديل الصكوك – الأفكار الاحترازية – الإبلاغ عن الأماكن الموبوءة – تسجيل صك مخطط معتمد – الدعم التقني «سبيل».
ولفتت الأمانة إلى إمكانية الحصول على هذه الخدمات، بإرسال رسالة على رقم الـ«واتساب» (0544229077)، والبلاغات على رقم (0539400940).
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