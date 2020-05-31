التسجيل بالفصل الصيفي بجامعة الأمير سطام

كشفت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، عن بدء التسجيل في الفصل الصيفي للطلاب والطالبات، بنظام «التعليم عن بعد» في كليات الجامعة بمقرها الرئيسي في مدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة، مشيرة إلى أن التسجيل يبدأ من اليوم الأحد ويستمر على مدار ثلاثة أيام.

وأوضحت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، أن آلية التسجيل تكون عبر بوابة الخدمات الأكاديمية للطالب (من هنا).

موعد وشروط بدء الفصل الصيفي بجامعة الأمير سطام

من جهته، أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، الدكتور عبدالعزيز الصقر، أن الدراسة بالفصل الصيفي ستبدأ- بمشيئة الله- يوم الأربعاء القادم.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز الصقر، أنه تم تفعيل أيقونة «المقررات المطروحة وفق الخطة» في بوابة الخدمات الأكاديمية ليتمكن الطالب والطالبة من استعراض المقررات المطروحة في الفصل الصيفي، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل- كذلك- أيقونة المقررات المطروحة ليتمكن الطلاب والطالبات من داخل الجامعة أو خارجها من معرفة جميع المقررات المطروحة حسب الكلية والقسم.

وأشار عميد القبول والتسجيل بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، إلى أنه في حالة عدم ظهور مقرر معين في خطة الطالب والطالبة عبر أيقونة المقررات المطروحة وفق الخطة ، فهذا يعود إلى كون المقرر غير مطروح في الفصل الصيفي أو أن المقرر لايمكن تسجيله لوجود متطلب سابق لم ينهه الطالب، أو أن المقرر في مستوى أعلى من مستوى الطالب.

كما أوضح المسؤول بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، أنه في حال عدم طرح مقرر معين فهذا يعني عدم انطباق شروط طرح المقررات في الفصل الصيفي المعتمدة من وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية واللجان المختصة في كل كلية.

جامعة الأمير سطام توضح أهمية الفصل الدراسي الصيفي

ونوهت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، عبر بوابة دليل الطالب بالموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة، عن أهمية الفصل الدراسي الصيفي في النقاط التالية :

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• مدة الفصل الدراسي الصيفي الزمنية لا تزيد على ثمانية أسابيع ولا تدخل من ضمنها فترات التسجيل والاختبارات النهائية وتضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مقرر.

• لا يزيد عدد الساعات المسجلة للطالبة على (12) ساعة.

• تدرس المقررات فيه بساعات مضاعفة، وزمن الساعة الدراسية هو نفسه في الفصل المعتاد ( خمسون دقيقة )، فالمقرر الذي ساعاته المعتادة ثلاث أسبوعيا يدرس ست ساعات أسبوعيا، وذلك لقصر مدة الدراسة في الفصل الصيفي.

• نسبة الغياب في الفصل الصيفي هي النسبة نفسها المحددة في الفصول المعتادة.

• يمكن الاعتذار عن الفصل الصيفي في الموعد المحدد في التقويم المعتمد، ولا يعد ضمن فصول الاعتذار على الطالبة.

• لا يحتسب الفصل الصيفي ضمن المدة المقررة لإنهاء متطلبات التخرج، كما لا يحسب ضمن الفرص الاستثنائية.

• يمكن تسجيل الطالبة المعتذرة والمؤجلة والمفصولة بسبب المعدل أو المدة، ولا يمكن تسجيل الطالبة المنقطعة.

• تعتمد مواعيد الفصل الدراسي الواردة في التقويم الدراسي.

• يحق للطالبة المنتسبة التسجيل في الصيفي.

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