الفريق العمرو ينقل تهنئة وتحية القيادة لرجال الدفاع المدني بمناسبة عيد الفطر المبارك

نقل مدير عام «الدفاع المدني» الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، تهنئة وتحية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، كما نقل تهنئة وشكر وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، إلى كل منسوبي «الدفاع المدني» بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقديرًا لجهودهم الملحوظة في ظل الظروف الراهنة.

جاء ذلك خلال الاتصال المرئي للفريق سليمان العمرو، بمشاركة كل المساعدين ومدراء الدفاع المدني بالمناطق.

وأعرب العمرو، عن تقديره لرجال الدفاع المدني على ما يبذلونه من جهد في سبيل أداء مهامهم الإنسانية والوطنية، مؤكدًا أن المديرية العامة للدفاع المدني، وفي ظل جائحة كورونا تتمتع بأعلى درجات الجاهزية، مع تطبيق كامل الاحترازات لمواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد».

اقرأ أيضًا: