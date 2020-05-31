شكرا لقرائتكم خبر عن "قطار الحرمين" يرفع طاقته الاستيعابية ويستأنف رحلاته في سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

- الإعلان عن مواعيد فتح الحجوزات عبر الموقع الإلكتروني في أغسطس قالت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع أن العمل مستمر لتلبية الإقبال الكبير ونقل أكبر عدد من المسافرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر رفع الطاقة الاستيعابية للرحلات بما يشمل كافة وجهات القطار ، ابتداء من شهر سبتمبر 2020 م ، مع استغلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2020 لتنفيذ خطة رفع الطاقة الاستيعابية بأعلى المعايير وسيعلن قطار الحرمين لعملائه الكرام في شهر أغسطس القادم عن مواعيد فتح الحجوزات، مع إتاحة الحجز وشراء التذاكر إلكترونية عبر موقع قطار الحرمين السريع.

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