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جامعة الباحة تحدد 10 شروط للتحويل الداخلي والخارجي
بدأت اليوم استقبال الطلبات أونلاين
متابعات الخليج 365 - الباحة
بدأت جامعة الباحة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل في استقبال طلبات التحويل الداخلي والخارجي لهذا العام؛ وذلك عبر موقعها الإلكتروني.
وقالت جامعة الباحة عن عملية التحويل سوف تستمر خلال الفترة من 8 إلى 12 شوال الجاري عبر الرابط التالي: (هنا).
شروط التحويل في جامعة الباحة:
1- ألا يكون الطالب/ـــة المتقدم/ـــة بطلب التحويل مفصولًا لأسباب تأديبية أو أكاديمية أو مطوي القيد، وإذا اتضح غير ذلك للجامعة حق إلغاء قبول تحويله.
2- يقتصر التحويل لطلاب وطالبات الكليات والتخصصات الأدبية إلى التخصصات الأدبية فقط بغض النظر حتى وإن كانت شهادة المرحلة الثانوية في المسار العلمي.
3- أن يتقدم الطالب/ــــة بطلب التحويل في الفترة المعلنة حسب التقويم الجامعي؛ وذلك عن طريق صفحة الطالب لطلاب الجامعة من خلال الخدمات الإلكترونية وعن طريق الرابط التالي: (هنا).
4- أن تطبق الشروط الخاصة بالكليات والأقسام على الطالب/ـــة المتقدم/ــة بطلب التحويل من (داخل أو خارج الجامعة).
5- يحق للطالب المعتذر أو المؤجل خلال فترة التحويل طلب التحويل على أن يكون لدى الطالب سجل أكاديمي يحتوي على معدل تراكمي ولو لفصل دراسي واحد على الأقل.
6- أن يدرس الطالب المحول خارجيًا ما لا يقل عن (٦٠٪) من الخطة الدراسية في جامعة الباحة، ويقتصر قبول طلبات التحويل الداخلي لطلاب الجامعة على الأرقام الجامعية للدفعة ٤٣٩ والدفعة ٤٤١.
7 – للطالب فرصة تحويل لمرة واحدة من كلية إلى كلية أو فرصتين من تخصص لآخر داخل الكلية نفسها وفق المقاعد والضوابط والشروط.
8- تتم المفاضلة بين الطلاب والطالبات المتقدمين للتحويل وفق المعدلات التراكمية والاختبارات إن وجدت، ويكون ذلك وفق المقاعد المتاحة للتحويل في الأقسام والكليات.
9- التحويل الخارجي للكليات غير الصحية يشترط أن يكون على الكلية المناظرة وكذلك التخصص المناظر.
10- وأفادت جامعة الباحة أن التحويل الخارجي غير متاح للكليات الصحية وكذلك التحويل لكلية التربية أو بين أقسامها وأيضا التحويل من انتساب لانتظام أو العكس .
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