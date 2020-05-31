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طيران الإمارات تسرح مجموعة من موظفيها
بسبب تأثير جائحة كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن متحدث باسم طيران الإمارات أن الشركة الوطنية اتخذت قرارًا بإنهاء خدمات مجموعة من أعضاء فريقها.
وقال متحدث باسم طيران الإمارات إنه على الرغم من العودة التدريجية لتشغيل الرحلات في هذه الأوقات الصعبة وضمن إطار من الالتزام التام بالإجراءات الوقائية، تبقى حقيقة أن الجائحة العالمية لفيروس كوفيد-19 تركت آثارًا سلبية عميقة على كثير من القطاعات الاقتصادية حول العالم.
وأضاف المتحدث باسم الناقل الوطني إنه: “على الرغم من القيام بكل ما هو ممكن للحفاظ على كافة أعضاء الفريق، وبعد مراجعة كافة السيناريوهات المحتملة للحفاظ على مستوى عملياتنا، كان من المحتم علينا اتخاذ قرار بالغ الصعوبة بإنهاء خدمات مجموعة من أعضاء فريقنا”.
وبحسب موقع الإمارات اليوم، أشار المصدر إلى أنه مع صعوبة القرار الذي تم اتخاذه، تؤكد طيران الإمارات التزامها بالعمل بقصارى جهدها للحفاظ على جميع الموظفين كلما كان ذلك ممكنًا، وسنعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم المتاحة لكل الموظفين المتأثرين والاهتمام بهم بكل السبل المتاحة، فيما سنواصل تقييم الوضع للتكيف مع هذه المرحلة”.
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