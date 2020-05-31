مختص بيئي لـ”المواطن”: 4 سلوكيات تجنبوها عند التوجه للبحر

2020-05-31

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا المختص البيئي عادل سليمان، عشاق البحر باتباع السلوكيات البيئية التي تجنب حدوث التلوث، وتضمن سلامة ونظافة الشواطئ والمواقع البحرية.

وقال في تصريحات لـ” متابعات الخليج 365” إن هناك 4 نصائح يجب اتباعها في حال التوجه للبحر في المواعيد المسموحة تزامنًا مع رفع الإجراءات الاحترازية تدريجيًا وهي:

⁃ عدم رمي القوارير وأكياس البلاستيك في البحر حفاظًا على سلامة الثروة البحرية، وعدم تعرضها للاختناق بتناولها البلاستيك.

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⁃ عند ممارسة هواية الصيد عدم ترك بقايا الأسماك أو الروبيان المستخدم للصيد في مواقع الصيد؛ إذ إن ذلك يشكل مصدرًا للتلوث وبيئة خصبة للفئران والحشرات، والتخلص الآمن من البقايا في سلة النفايات.

⁃ عدم رمي منازل الورق وقشور الفصفص على الأرض فذلك يعد من أشكال التلوث.

⁃ تجنب ترك بقايا الأطعمة في ساحات البحر المخصصة للجلوس، ووضعها داخل سلة المهملات، لأن ذلك يشكل مصدرًا لتجمع القطط.

وأكد المختص البيئي أن دراسة عالمية أوضحت أن البحار في دول العالم شهدت زيادة في الأسماك والتنوع في الشعاب المرجانية بجانب انخفاض نسبة التلوث البحري وزيادة في نسبة أوكسجين المياه، وكل ذلك بفعل انخفاض نشاط البشر والمهددات البيئية التي نتجت بسبب جائحة كورونا.



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