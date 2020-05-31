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محمد بن مسعود - الدمام - 31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 07:12 PM
من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحاًمصر.. قرارات جديدة بتعديل مواعيد حظر انتقال وحركة المواطنين ووسائل النقل
أصدر رئيس مجلس الوزراء المصر الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، قرارًا بتعديل مواعيد حظر انتقال وحركة المواطنين، وحركة وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، في إطار الخطة الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
ونص القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 (الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمرارًا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.
كما نص القرار على: "تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحًا؛ درءاً لأي تزاحم بين المواطنين".
، مصر.. قرارات جديدة بتعديل مواعيد حظر انتقال وحركة المواطنين ووسائل النقل ،
المصدر : الخليج 365
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