ربع مليون مستفيد من مستشفيات الجوف خلال الربع الأول من 2020

بينهم 2901 تدخل جراحي..
كشفت صحة الجوف أن عدد المراجعين لأقسام الطوارئ في مستشفياتها التسعة بلغ 172338 مراجعًا، كما بلغ عدد مرضى العيادات 53662 مريضًا، فيما أدخل 21822 شخصًا للتنويم بالمستشفيات وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأبانت أن عدد التدخلات الجراحية التي أجريت في مستشفيات صحة الجوف بلغ 2901.
وبلغ إجمالي عدد الفحوص المخبرية لأقسام المختبرات بالمستشفيات 929561 فحصًا مخبريًا، وبلغ عدد الفحوص الإشعاعية 58497 فحصًا إشعاعيًا، وبلغت عدد الولادات 2255 ولادة.
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