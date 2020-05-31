أمانة الشرقية تلزم المطاعم بعرض قوائم الطعام باستخدام الماسح الضوئي

ألزمت أمانة المنطقة الشرقية المطاعم والمقاهي بالمنطقة تفضيل عرض قوائم الطعام باستخدام الماسح الضوئي «الباركود » عن طريق الهواتف الذكية بدلًا من قوائم الطعام البلاستيكية أو الورقية المعمول بها سابقا .

وبدأت الأمانة منذ إعلان الإجراءات الوقائية الخاصة بالمحلات والأسواق التجارية بتوجيه البلديات من خلال تشكيل مجموعة من الفرق الميدانية لعمل جولات متعددة شملت المطاعم والمقاهي .

وأوضحت الأمانة أن الفرق التابعة لها حرصت من خلال جولاتها التأكد من تطبيق المطاعم والمقاهي للإجراءات الاحترازية والتي شملت قياس درجة حرارة العملاء وتوفير مطهرات اليد ووضعها في مكان واضح يصل إليه الجميع مع الحرص التام على وضع ملصقات أرضية لتنظيم الحركة والتأكد من توافر سلال للمهملات تعمل دون الحاجة للمس.

كما جرى خلال الجولات الاطلاع على ترتيب الطاولات بطريقة تضمن الحد الأدنى للتباعد وعدم الجلوس لأكثر من أربعة على الطاولة لغير العوائل ووجود الأغطية القماشية على تلك الطاولات لتسهل إزالتها وتنظيفها مع التأكيد على تنظيف وتطهير دورات المياه كل ساعتين بوجود سجل خاص بالتنظيف .

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وأكدت الفرق على أصحاب المنشآت بضرورة معرفة بروتوكولات عمليات دخول وخروج العاملين وضرورة فحصهم وقياس درجة حرارتهم ولبس الكمامات مع التأكيد على إدارات المطاعم بلبس الكمامة طوال الوقت وإزالتها أثناء تناول الطعام فقط وتفعيل الحجز المسبق والانتظار بالسيارة تلافيًا للازدحام، إضافة إلى وضع لافتات بعدم دخول من لديهم أعراض تنفسية .

كما أكدت أمانة المنطقة الشرقية على أصحاب المنشآت منع تقديم الشيشة والمعسل وإغلاق محلات ألعاب الأطفال، بالإضافة إلى عدم استخدام الأدوات متعددة الاستخدام والحرص التام على غسل الأواني باستمرار، واستقبال العملاء ما بين الساعة السادسة صباحًا وحتى الثامنة مساء مع العمل في أوقات منع التجوال عبر تطبيقات التوصيل حتى الـ ١٢ منتصف الليل.

يذكر أن الأمانة حرصت من خلال جولاتها على المطاعم التأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية الجديدة من أجل بيئة آمنة للجميع مع التأكيد بعدم التهاون في فرض الغرامات على المطاعم والمقاهي في حال عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين للبروتوكولات المنظمة لعمل تلك المطاعم.

ونبهت على الجميع أنه في حال وجود أي ملاحظات حول تكدس العملاء داخل المطاعم والمقاهي أو التهاون في تطبيق البروتوكولات الوقائية التي أعلنتها الأمانة بالتواصل والابلاغ عبر مركز البلاغات ٩٤٠ على مدار الساعة.