الجامعة الإسلامية توضح 8 إجراءات من أجل عودة آمنة للموظفين

عبر حسابها على «تويتر»..
دعت الجامعة الإسلامية موظفيها للالتزام بالإجراءات الاحترازية والإرشادات العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID-19
وأوضحت الجامعة الإسلامية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بعد استئناف العمل والحضور للمقرات.
وأكدت الجامعة الإسلامية أنه يجب على الموظف الالتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية من قفازات وكمامات، وعدم مشاركة الآخرين في الأغراض والأقلام وترك أبواب المكاتب مفتوحة وتهوية المكاتب باستمرار.
وكذلك الابتعاد عن المصافحة والحرص على المسافة الآمنة، واستمرار الحملات التوعوية والتثقيفية للطلاب بالجامعة واستمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي واستمرار عمليات التعقيم بأروقة الجامعة، وعدم ملامسة الأسطح والأبواب ودرابزين السلالم وأزرار المصاعد دون قفاز، وفقًا للجامعة الإسلامية.
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