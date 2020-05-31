جامعة الباحة تعلن بدء استقبال طلبات التحويل وتوضح الضوابط والشروط

أعلنت جامعة الباحة ممثلةً في عمادة القبول والتسجيل، بدء استقبال طلبات التحويل الداخلي والخارجي لهذا العام خلال الفترة 8–10 حتى 12–10، مشيرةً إلى الشروط والضوابط وآلية التقديم.

وأوضحت جامعة الباحة، عبر موقعها الإلكتروني، الشروط والضوابط العامة للتحويل الداخلي والخارجي، ومنها:

1- لا يكون الطالب/ة المتقدم بطلب التحويل مفصولًا لأسباب تأديبية أو أكاديمية أو مطوي القيد. وإذا اتضح غير ذلك فللجامعة حق إلغاء قبول تحويله.

2- يقتصر التحويل لطلاب وطالبات الكليات والتخصصات الأدبية على التخصصات الأدبية فقط، ولو كانت شهادة المرحلة الثانوية في المسار العلمي.

3- أن يتقدم الطالب/ة بطلب التحويل في الفترة المعلنة حسب التقويم الجامعي؛ وذلك عن طريق صفحة الطالب، من خلال الخدمات الإلكترونية عن طريق الرابط:

4- أن تطبق الشروط الخاصة بالكليات والأقسام على الطالب/ة المتقدم بطلب التحويل من داخل أو خارج الجامعة.

5- يحق للطالب المعتذر أو المؤجل خلال فترة التحويل، طلب التحويل على أن يكون لديه سجل أكاديمي يحتوي على معدل تراكمي ولو لفصل دراسي واحد على الأقل.

6- أن يدرس الطالب المحول خارجيًّا ما لا يقل عن (٦٠٪) من الخطة الدراسية في جامعة الباحة، ويقتصر قبول طلبات التحويل الداخلي لطلاب الجامعة على الأرقام الجامعية للدفعة ٤٣٩ والدفعة ٤٤١.

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7- للطالب فرصة تحويل لمرة واحدة من كلية إلى كلية، أو فرصتان من تخصص إلى آخر داخل الكلية نفسها وفق المقاعد والضوابط والشروط.

8- تتم المفاضلة بين الطلاب والطالبات المتقدمين للتحويل وفق المعدلات التراكمية والاختبارات إن وجدت. ويكون ذلك وفق المقاعد المتاحة للتحويل في الأقسام والكليات.

9- التحويل من انتساب إلى انتظام أو العكس غير متاح.

10- التحويل الخارجي غير متاح للكليات الصحية.

11- التحويل الخارجي للكليات غير الصحية يشترط أن يكون على الكلية المناظرة، وكذلك التخصص المناظر.

12- التحويل إلى كلية التربية أو بين أقسامها غير متاح.

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