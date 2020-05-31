استقبال المتقدمين والمتقدمات للتدريب بشكل تدريجي..
أعلنت الإدارة العامة للمرور، أن مدارس تعليم القيادة تبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد، استقبال المتقدمين والمتقدمات للتدريب لغرض الحصول على رخص القيادة.
وذكر «المرور السعودي» عبر حسابه بموقع «تويتر»، أنه «ستتم العودة للعمل في المدارس بشكل تدريجي لاستقبال المتدربين وفقًا للجداول المحددة لكل مدرسة».
وأضاف «المرور»: أن القرار يأتي تماشيًا مع القرار الصادر بشأن رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتبارًا من اليوم.. «المرور السعودي»: عودة العمل في مدارس تعليم القيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.