اعتبارًا من اليوم.. «المرور السعودي»: عودة العمل في مدارس تعليم القيادة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أن مدارس تعليم القيادة تبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد، استقبال المتقدمين والمتقدمات للتدريب لغرض الحصول على رخص القيادة.

وذكر «المرور السعودي» عبر حسابه بموقع «تويتر»، أنه «ستتم العودة للعمل في المدارس بشكل تدريجي لاستقبال المتدربين وفقًا للجداول المحددة لكل مدرسة».

وأضاف «المرور»: أن القرار يأتي تماشيًا مع القرار الصادر بشأن رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.