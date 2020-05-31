بمساحة 9 ملايين متر مربع.. اعتماد 4 مخططات سكنية في الرياض

شملت خدمات وحدائق عامة..

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأحد، اعتماد 4 مخططات سكنية في العاصمة بمساحة تجاوزت 9 ملايين متر مربع. وذكرت الأمانة عبر حسابها بموقع «تويتر»: «أن المخططات شملت مساحات سكنية وتجارية وخدمات وحدائق عامة بمساحة إجمالية تجاوزت ٩ ملايين متر مربع». Advertisements

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