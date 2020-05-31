بالصور.. «الملكية الفكرية» تستقبل موظفيها وسط جملة من التدابير الاحترازية

استقبلت الهيئة السعودية للملكية الفكرية منسوبيها بعد قرار عودة الموظفين في مقرها، تصحبهم جملة من الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار الجائحة العالمية.

ووضعت الهيئة عددًا من التدابير الوقائية التي تنسجم مع توجيهات الجهات المختصة في تطبيق معايير السلامة والحماية اللازمة للموظفين والمراجعين على حد سواء، وتجهيز مقر العمل بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وذلك لضمان ممارسة الأعمال في بيئة عمل آمنة.

كما فَعَلَت الهيئة آلية عودة الموظف للعمل وفق النسب التالية «50%، و75%، 100 %» في الأسبوعين الأول والثاني للعودة، مع مراعاة الاستثناءات إن وجدت، ومع التأكيد على عدم استقبال المراجعين خلال هذه الفترة إلا بمواعيد مسبقة والتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع.

ودعت الهيئة عموم المستفيدين للاطلاع على كل خدماتها الالكترونية عبر الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة Saip.gov.sa وللبلاغات والشكاوى والاقتراحات يمكن التواصل عبر البريد [email protected] وللدعم الفني للطلبات عبر بوابة مركز التواصل أو الرقم المباشر للهيئة 920021421.