جوازات الرياض تبدأ في استقبال الحالات التي لا تقبلها الخدمات الإلكترونية

بموعد مسبق عبر منصة «أبشر»
بدأت جوازات منطقة الرياض، اليوم الأحد، تستقبل المراجعين الذين تستدعي الحاجة حضورهم لدى الإدارات والفروع التابعة لها، بعد حصولهم على حجز موعد مسبق عبر خدمة المواعيد الإلكترونية المتوافرة في منصة «أبشر».
ووفق خطة عودة العمل إلى مقرات العمل الحكومي، وتماشيًا مع التدابير الوقائية، فإنه لن يتم استقبال أي مراجع لا يحمل موعدًا مسبقًا.
وأوضح مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد بن نايف الهباس، أن المدير العام للجوازات وجَّه بالاستمرار في تقديم كافة الخدمات عبر منصتي «أبشر» و«مقيم»، وخدمة إيصال الوثائق، وخدمة الرسائل والطلبات في معالجة الخدمات التي يتعثر تنفيذها إلكترونيًّا.
يأتي ذلك لتعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المختصين في إدارات ومكاتب جوازات المنطقة، وتوفير جميع ما يحتاج إليه المستفيدون من خدمات الجوازات الإلكترونية، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعوقهم ومعالجة الملاحظات التي تواجههم.
وحث اللواء الهباس جميع المواطنين والمقيمين الذين تدعو الحاجة إلى ضرورة مراجعتهم إداراتها، على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة، مثل إلزامية لبس الكمامات، والمحافظة على التباعد داخل المقر بمسافة لا تقل عن مترين، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد من الخدمة.
كما تم تحديد فئات يمنع استقبالها حفاظًا على سلامتهم وسلامة الجميع، وهم: كبار السن، ومن يعاني من أمراض مزمنة، ومن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض، مثل ارتفاع درجة الحرارة، والسعال، وضيق التنفس.
وجدد مدير جوازات الرياض أهمية الحصول على موعد مسبق لمن لا يتمكن من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية.
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