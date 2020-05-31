بالصور.. أكثر من 6600 جامع ومسجد بجازان تستقبل المصلين بجازان

استقبل أكثر من 6600 جامع ومسجد بمنطقة جازان والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها اليوم الأحد، المصلين في صلاة الفجر.

جاء ذلك وسط جهود مكثفة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" لحظات دخول المصلين، ومراعاتهم التباعد بمقدار مترين ووضع المسافة الكافية بين الصفوف، ورفع المصاحف مؤقتًا، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه.

كما تم إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك، وتوفير كل المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله، مع فتح المساجد واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الأخرى.

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