أخبار السعودية اليوم.. 3 فئات تعود للدوام بالمدارس الثانوية.. وتعليق نظام البصمة حتى الـ16 من الشهر الجاري

ترصد «صحيفة عاجل»، في نشرة أخبار السعودية ليوم الأحد 31 مايو 2020م، أبرز الأخبار في المملكة، 3 فئات تعود للدوام بالمدارس الثانوية، وتعليق الحضور بنظام البصمة حتى الـ16 من الشهر الجاري وتطبيق «توكلنا» يوضح أن الذهاب للمسجد لا يتطلب الحصول على تصريح.

عودة الدوام بالمدارس الثانوية يقتصر على 3 فئات بحسب حاجة العمل

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بأن تقتصر عودة العمل في المدارس الثانوية للبنين والبنات خلال الفترة من 8 إلى 19 شوال على قادة المدارس ووكلائها والإداريين.

تزامنًا مع العودة إلى المساجد.. «الشؤون الإسلامية» تبث 10 ملايين «sms» توعوية

بثّت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 10 ملايين رسالة نصية (sms)تزامنًا مع قرار فتح المساجد الأحد.

«الموارد البشرية»: تعليق الحضور بنظام البصمة حتى الـ16 من الشهر الجاري

قال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، إن الحضور للعمل خلال الأسبوع الأول سيكون لـ50% من الموظفين، وتم تعليق الحضور بنظام البصمة حتى الـ16 من الشهر الجاري.

كبار العلماء: مَن منعه العذر عن شهود صلاة الجمعة والجماعة بالمسجد فأجره تام

أوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، اليوم السبت، بمراعاة ما صدر عن الهيئة بشأن القرار رقم (246)، الذي يقضي بجواز الصلاة في المنزل لمن يخشى على نفسه الإصابة بـ«كورونا المستجد».

«توكلنا»: الذهاب إلى المسجد لا يتطلب الحصول على تصريح

أوضح تطبيق «توكلنا» المُعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًّا، أنّ الذهاب إلى المسجد لا يتطلب الحصول على تصريح.

«الموارد البشرية»: لا يحق للمنشآت المستفيدة من «ساند» فصل موظفيها

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، إنه لا يحق لأي منشأة أو مؤسسة أو قطاع استفاد من نظام «ساند» إنهاء العلاقة التعاقدية مع الموظف.

الكلباني عن عودة الصلاة بالمساجد والجوامع: «اليوم عيدنا من جديد»

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علّق الشيخ عادل الكلباني على قرار عودة الصلاة في المساجد والجوامع اليوم الأحد، في مختلف مناطق المملكة ضمن المرحلة الثانية من تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، قائلًا: «اليوم عيدنا من جديد».

«توكلنا» يوضح موقف الإمام والمؤذن من التنقل للصلاة خارج الحي وقت منع التجول

أوضح تطبيق «توكلنا» المُعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًا أنّ تنقل الأئمة والمؤذنين في أوقات منع التجول لأداء الصلاة بمساجد خارج الأحياء التي يُقيمون فيها لا يتطلب الحصول على تصريح.

بعد انقطاع دام 75 يومًا.. 1875 مسجدًا وجامعًا بتبوك تستقبل المصلين

أدّى أهالي منطقة تبوك والمقيمون فيها، اليوم الأحد، صلاة الفجر، في أكثر من 1875 مسجدًا وجامعًا، بعد انقطاع دام لخمسة وسبعين يومًا، بسبب اتخاذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

طقس الأحد: سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة وغبار على 12 منطقة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، أن تستمر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على 8 مناطق، مشيرة إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق أخرى.

«التدريب التقني» يحدِّد خطة عودته للعمل وكيفية تقديم خدماته للمستفيدين

أكد المتحدث باسم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي أن منسوبي ومنسوبات «التدريب التقني» سيعودون لمقارّ أعمالهم بدءًا من اليوم الأحد، بشكل تدريجي مع اتخاذ كل التدابير الوقائية.

الشورى يستأنف جلساته بـ 31 بندًا على رأسها تعديل نظام مكافحة الإرهاب

يستأنف مجلس الشورى صباح غد الاثنين وعلى مدى ثلاثة أيام جدول أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة بالجلسات العادية الحادية والأربعين والثانية والأربعين والثالثة والأربعين.

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