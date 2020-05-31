أحالت المنشأة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة..
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع أمانة منطقة جازان ووزارة التجارة ووزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأمنية كميات من الأسماك منتهية الصلاحية وفاسدة بسوق السمك في جازان.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها على «تويتر» اليوم الأحد، أنه تم إتلاف ٣٤ طنًّا وإحالة المنشأة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. «الغذاء والدواء» تضبط ٣٤ طن أسماك منتهية الصلاحية في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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