أحالت المنشأة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة..

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. «الغذاء والدواء» تضبط ٣٤ طن أسماك منتهية الصلاحية في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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