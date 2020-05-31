بالصور.. مديرية «سجون الشرقية» تعود للعمل بكل فروعها وأقسامها

استأنفت مديرية السجون بالمنطقة الشرقية العمل بكل فروعها وأقسامها بالمنطقة صباح اليوم الأحد، وذلك بعد قرار رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية لممارسة أنشطتها وفق الضوابط التي أقرتها وزارة الداخلية مؤخرًا للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة جميع منسوبي السجون، مثل منع تجمعات المعايدة والمصافحة والحرص على تطهير اليدين بشكل مستمر، وتطبيق التباعد الجسدي بين الموظفين وارتداء كمامات الوجه عند دخول مقر العمل.

وتضمّنت الإجراءات التأكيد على جميع المنسوبين بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بما ورد فيها والتي من شأنها أن تسهم في المحافظة على سلامة الجميع.