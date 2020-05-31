السعودية اليوم / لبنان تسجل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن التثبّت مخبرياً من 29 إصابة جديدة بفيروس "

وكشفت الوزارة في تقريرها اليومي المتعلق بمستجدات إصابات الفيروس في لبنان عن أنّه خلال الساعات الـ 24 الماضية، تمَّ إجراء فحوصات PCR الخاصة بالفيروس على 1494 شخصاً.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 27 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء المخبري إلى 712 حالة

// انتهى //

16:46ت م

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بيروت 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن التثبّت مخبرياً من 29 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد،2 منها من المُقيمين المُخالطين لوافدين، و27 من اللبنانيين الوافدين من الخارج، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1220 إصابة.وكشفت الوزارة في تقريرها اليومي المتعلق بمستجدات إصابات الفيروس في لبنان عن أنّه خلال الساعات الـ 24 الماضية، تمَّ إجراء فحوصات PCR الخاصة بالفيروس على 1494 شخصاً.وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 27 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء المخبري إلى 712 حالة// انتهى //16:46ت م0196

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