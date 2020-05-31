

الدمام 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واس

كثفت أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية وأسواق النفع العام في جوف بني هاجر للتحقق من امتثالها للتوجيهات الوقائية وضمان التزامها باشتراطات السلامة، وتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الأمانة أن جولات الفرق الميدانية أسفرت عن إغلاق 4 منشآت تجارية، تضمنت 3 منشآت تجارية وورشة حدادة، لعدم امتثالها لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار أعمال تكثيف الرقابة من خلال الحملات على جميع المحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، بهدف تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيةً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940.

// انتهى //

16:43ت م

0195





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُكثف جولاتها الرقابية في جوف بني هاجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.