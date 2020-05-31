السعودية اليوم / موظفو غرفة الشرقية يباشرون أعمالهم ضمن التدابير والإجراءات الوقائية



الدمام 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واس

باشر موظفو وموظفات غرفة الشرقية، اليوم، أعمالهم في المبنى الرئيسي والفروع التابعة لها، وذلك ضمن عدد من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تحقق السلامة وتتماشى مع التوجهات الحكومية والبرتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

واتبعت الغرفة، خطة شاملة ومتكاملة لعودة موظفيها إلى مقرات العمل، تضمنت تعقيمًا للمكاتب، وتوفيرًا لأجهزة قياس الحرارة، كما منعت شركات التوصيل من دخول مبانيها، وأوقفت خدمات الضيافة، ووفرت المسافات الآمنة في المكاتب والمصلي.

وفيما يتعلق ببيئة العمل الداخلية، أكدت الغرفة على فتح جميع أبواب المكاتب لتقليل عملية ملامسة الأسطح وأوقفت المعاملات الورقية وألزمت جميع الموظفين بارتداء الكمامات، وأوقفت حضور الاجتماعات لما يزيد عن خمسة أفراد ومنعت التجمع بالمكاتب أو أروقة الغرفة، فضلاً عن وقف الأنشطة والمناسبات المباشرة.

كما كلفت الأمانة العامة بالغرفة قسم الأمن والسلامة بمنع دخول من تزيد حرارته عن 38 درجة، وأخذ بيانات الموظف أو الزائر ومنع استخدام أكثر من شخصين للمصاعد الكهربائية، وكلفت إدارة الموارد البشرية بالتواصل مع الموظفين لمعرفة أماكن تواجدهم خلال الأسبوعين السابقين لمباشرة العمل، ومدى مخالطتهم من عدمه لمصاب أو مشتبه به، والتعرف على حالتهم الصحية في حالة ظهور أعراض عليهم من ارتفاع درجة الحرارة.

// انتهى//

16:43ت م

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