لبنان يسجل حالة وفاة و29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، الأحد، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي الإصابات 1220.



وأوضحت الوزارة، أن عدد الوفيات جراء الفيروس ارتفع إلى 27 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة بالمرض.

وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس في البلاد ارتفع إلى 712 حالة.