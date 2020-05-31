تطبيق توكلنا: ممارسة رياضة المشي وقت منع التجول بشرط !

2020-05-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد تطبيق توكلنا أنه صار بالإمكان ممارسة رياضة المشي داخل الحي في أوقات منع التجول بكل مناطق المملكة دون الحاجة إلى تصريح بذلك.

وردًا على سؤال حول الحصول على تصريح ساعة للمشي قال التطبيق: ممارسة رياضة المشي داخل الحي أثناء من التجول بدون تصريح في جميع مناطق المملكة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعي.

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وحول تغيير مكان السكن في التطبيق قال توكلنا: إنه يسمح من خلال صفحة “حسابي” بتعديل مقر السكن مرة واحدة شهريًا حيث لا يسمح بالتعديل إلا بعد مرور شهر كامل من التعديل السابق مع ملاحظة التواجد بالسكن عند التغيير.

وكانت المملكة بدأت اليوم المرحلة الثانية من رفع الإجراءات الاحترازية تدريجيًا، والتي تمتد خلال الفترة من 8 وحتى 28 شوال 1441هـ وتتضمن العديد من التغييرات من بينها:

تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.

رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.

السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، وذلك في المجالات التالية:

1ـ محلات تجارة الجملة والتجزئة.

2ـ المراكز التجارية (المولات).

1ـ محلات تجارة الجملة والتجزئة. 2ـ المراكز التجارية (المولات). استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسين شخصًا، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء ونحوها.

استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك: صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

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