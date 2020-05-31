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فيديو وصور.. استئناف الرحلات الداخلية بمطار الملك خالد
وسط تطبيق الاحترازات الطبية والوقائية
متابعات الخليج 365 - الرياض
تم استئناف رحلات الطيران الداخلية في مطار الملك خالد الدولي في الرياض ضمن 11 مطارًا في المملكة شهدت اليوم المرحلة الأولى من عودة الطيران الداخلي فيما يضاف غدًا مطارا عرعر والجوف إلى قائمة المطارات السعودية التي شهدت استئناف الرحلات.
وقال إبراهيم الرؤساء المتحدث باسم هيئة الطيران المدني إن مطار الملك خالد يشهد اليوم عودة الرحلات الداخلية وسط تطبيق صارم لقواعد التباعد الاجتماعي، والتقيد بالاحترازات والتدابير الوقائية التي أعلنتها وزارة الصحة والجهات المعنية.
وأضاف أنه لا يسمح بدخول المطار لمن لا يحمل تذكرة سفر، كما أن ارتداء الكمامة شرط لدخول صالة المطار، فيما يتم زيادة المسافات بين الركاب في الطائرة لتفادي نقل العدوى.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت في وقت سابق أنها أكملت استعداداتها التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، وذلك لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية، مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، كما ستعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلي.
وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني أن استئناف الرحلات الجوية الداخلية سيكون على مراحل، ليشمل جميع الوجهات المحلية خلال أسبوعين، حيث تتضمّن المرحلة الأولى تشغيل المطارات الآتية: (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مطار أبها الدولي، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، مطار حائل الدولي ومطار الملك سعود بالباحة ومطار نجران).
يذكر أن المملكة قامت بتعليق رحلات الطيران الداخلي في 26 رجب 1441هـ، الموافق 21 مارس 2020م في ظل جائحة كورونا المستجد حول العالم، باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، ورحلات مشروع إعادة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج والرحلات المتعلقة بمبادرة عودة المقيمين.
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