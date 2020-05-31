استشاري لـ” المواطن” : احذروا تبادل الكمامة بين الأطفال

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استشاري لـ” متابعات الخليج 365” : احذروا تبادل الكمامة بين الأطفال
بيئة خصبة لانتقال العدوى إلى الأصحاء
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
حذر استشاري الأطفال الدكتور نصر الدين الشريف، جميع الأطفال بعدم استخدام كمامات الأشقاء الآخرين بمبرر عدم وجود كمامة أو الذهاب بسرعة للصلاة أو البقالة، مشيرًا إلى أن الأطفال قد يضعون الكمامة في مكان تكون فيه بمتناول يد الآخرين.
وبيّن أن الكمامة تعتبر ذات استخدام واحد؛ إذ يجب التخلص منها في المكان الآمن، لأنها بيئة خصبة لانتقال العدوى إلى الأصحاء حتى لو كان فيروس أنفلونزا موسمية.
وقال في تصريحات لـ” متابعات الخليج 365 “، إن الكمامة بعد استخدام الفرد الصغير أو الكبير تصبح حاضنة للسوائل الناتجة من الفم وبخار الماء الذي يخرج نتيجة التنفس، وبذلك تصبح غير صالحة للاستخدام سواء من نفس الفرد أو من غيره إذ يتوجب عليه التخلص منها، وارتداء كمامة نظيفة أخرى.
وشدد على ضرورة غسل اليدين قبل ارتداء الكمامة وتثبيت جزء البلاستيك على الأنف ويكون تجاه اللون نحو الخارج، أما إذا كانت الكمامة قماشية فإنه يجب غسلها يوميًا وتجفيفها بالشكل الصحيح مع الحرص على عدم ارتدائها من قبل الآخرين.
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