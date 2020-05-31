فيديو.. الإطاحة بـ3 مواطنين تنكروا في زي نسائي لتهريب المخدرات بالقصيم

2020-05-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

تواصل الجهات الأمنية في كافة القطاعات تنفيذ واجباتها في حفظ الأمن والاستقرار وملاحقة المتورطين في الجرائم، حيث تم خلال الفترة الأخيرة القبض على العديد من الجناة من بينهم شخص أطلق النار، وتباهى بحيازة سلاح ناري في الرياض، وتم توثيق ذلك في مقطع فيديو على الإنترنت، كما تم القبض على صاحب الحساب الذي نشر المقطع.

كذلك تم القبض على تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص ( إثيوبيي الجنسية ) امتهنوا سرقة عملاء البنوك، والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال بالسلب والإكراه بالقوة والتهديد بالأسلحة البيضاء ( مطارق وسواطير ) مستخدمين مجموعة من مركبات مسروقة بعد تغيير معالمها، لتضليل الجهات الأمنية.

ونجحت الجهات الأمنية في الرياض كذلك في القبض على مواطن تباهى بحيازة سلاح ناري، والاستعراض به، وتوثيق ذلك ونشره.

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وفي القصيم تم ضبط سبعة مقيمين، قاموا بممارسة مهنة الحلاقة لأشخاصٍ آخرين داخل مقرات إقامتهم، في مخالفةٍ للإجراءات الوقائية الموصى بها للسيطرة على فيروس كورونا المستجد.

أيضا في القصيم تم القبض على ثلاثة مواطنين بحوزتهم ( 5943 ) قرص إمفيتامين، وقطعة تزن (37) جرامًا من مادة الحشيش المخدر، وذلك بعد تنكرهم بزي نسائي أثناء مرورهم بإحدى النقاط الأمنية ومحاولتهم الفرار بعد اشتباه رجال الأمن بوضعهم.

أما في مكة المكرمة، فتمت الإطاحة بعصابة إجرامية من سبعة أشخاص احتالوا على المواطنين والمقيمين لجمع الأموال لمصلحة شخص خارج المملكة يقوم بترويج رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطلب فيها التبرع ماليًا، موهمًا ضحاياه أنها لحالات إنسانية.



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