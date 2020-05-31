السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2,624 سلة غذائية في حضرموت

شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2,624 سلة غذائية في حضرموت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم بتوزيع 2,624 سلة غذائية في مديريات رماه، وثمود، والقف، والسوم، التابعة لمحافظة حضرموت استفاد منها 15,744 فردًا من الفئات الأشد حاجة.
ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.
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