السعودية | المعلمي: السعودية تسخِّر الإمكانات لنجاح مؤتمر المانحين لليمن

شكرا لقرائتكم المعلمي: السعودية تسخِّر الإمكانات لنجاح مؤتمر المانحين لليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي اليوم الأحد أن تنظيم المملكة لـ"مؤتمر المناحين لليمن 2020" يجسد دورها الإنساني على جميع الأصعدة.

وتنظم السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة يوم الثلاثاء المقبل "مؤتمر المناحين لليمن 2020" افتراضياً.

وأكد المعلمي دعم السعودية للجهود وتسخيرها لجميع الإمكانات اللازمة لتحقيق نجاح المؤتمر.

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وأضاف أن المؤتمر يجسد دور السعودية الإنساني على جميع الأصعدة، و"يؤكد مكانتها الرفيعة لكونها إحدى أكبر الدول المانحة على مستوى العالم والداعمة لليمن وشعبه الشقيق خلال العقود الماضية".

وقال المعلمي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" إن "المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الوضع الإنساني في اليمن، إلى جانب السعي إلى الحصول على التزامات مادية من مختلف دول العالم لمساعدة الأمم المتحدة على معالجة المشكلات الإنسانية والصحية التي يمر بها اليمن، التي تزيد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران من تفاقمها، بسبب استمرارها في خرق الهدن والاتفاقيات والأعراف والقوانين الدولية".

وأعرب المعلمي عن أمنياته بنجاح المؤتمر وأن يحقق الأهداف المرجوة منه، "بما يجلب لليمن الشقيق وشعبه الرخاء والازدهار".