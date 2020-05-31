، أمير الرياض يشيد بدور رجال الأمن في تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لجائحة كورونا ،

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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ اللجنة الأمنية الدائمة بمنطقة الرياض.
تقدّم الوفد الزائر، رئيس اللجنة، مدير شرطة المنطقة، اللواء فهد بن زيد المطيري، وعدد من القيادات الأمنية.
وفي بداية الاستقبال قدّم الضباط التهنئة لأمير المنطقة بعيد الفطر المبارك، سائلين الله - العلي القدير - أن يتقبّل من الجميع الصيام والقيام، وبادلهم الأمير التهنئة.
وأكد الأمير فيصل بن بندر على الدور الكبير والمشهود لرجال الأمن في الإجراءات والتدابير الاحترازية لجائحة كورونا، وتواجدهم الميداني الذي يبعث على الارتياح في الحفاظ على سلامة الجميع وتنظيم الوضع العام بكل اقتدار واحترافية عالية.
وشدّد على تحقيق ما ينشده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وثقتهم في الجميع لتجاوز هذه الجائحة العالمية.
من جانبه ثمن اللواء "المطيري" المتابعة الدقيقة والمباشرة من سمو أمير منطقة الرياض لأعمال رجالات الأمن الميدانية والتوجيهات والملاحظات على مدار الساعة، مبينًا سعي الجميع في أن يكونوا عند حسن الظن في خدمة الوطن والمواطن والمقيم على أرض هذه البلاد الغالية.
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 05:08 PM
أشاد بدور رجال الأمن في تطبيق تدابير مواجهة كوروناأمير الرياض يشيد بدور رجال الأمن في تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لجائحة كورونا
استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ اللجنة الأمنية الدائمة بمنطقة الرياض.
تقدّم الوفد الزائر، رئيس اللجنة، مدير شرطة المنطقة، اللواء فهد بن زيد المطيري، وعدد من القيادات الأمنية.
وفي بداية الاستقبال قدّم الضباط التهنئة لأمير المنطقة بعيد الفطر المبارك، سائلين الله - العلي القدير - أن يتقبّل من الجميع الصيام والقيام، وبادلهم الأمير التهنئة.
وأكد الأمير فيصل بن بندر على الدور الكبير والمشهود لرجال الأمن في الإجراءات والتدابير الاحترازية لجائحة كورونا، وتواجدهم الميداني الذي يبعث على الارتياح في الحفاظ على سلامة الجميع وتنظيم الوضع العام بكل اقتدار واحترافية عالية.
وشدّد على تحقيق ما ينشده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وثقتهم في الجميع لتجاوز هذه الجائحة العالمية.
من جانبه ثمن اللواء "المطيري" المتابعة الدقيقة والمباشرة من سمو أمير منطقة الرياض لأعمال رجالات الأمن الميدانية والتوجيهات والملاحظات على مدار الساعة، مبينًا سعي الجميع في أن يكونوا عند حسن الظن في خدمة الوطن والمواطن والمقيم على أرض هذه البلاد الغالية.
، أمير الرياض يشيد بدور رجال الأمن في تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لجائحة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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