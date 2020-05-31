، أمير تبوك ينوّه بجهود المملكة في التخفيف من آثار جائحة كورونا ،

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نوه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز إلى الجهود الكبيرة التي قدمتها حكومة المملكة للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا سموه على حرص القيادة الرشيدة على كل ما يهمّ المواطن والمقيم.
جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي؛ حيث اطلع خلال اللقاء على تقرير عن الجهود التي تبذلها الشؤون الصحية بالمنطقة خلال الفترة الماضية للحدّ من انتشار فيروس كورونا.
وأشاد أمير المنطقة بالجهود التي يبذلها أبطال الصحة في الميدان، منوهًا إلى ما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.
من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي، عن شكره لأمير منطقة تبوك على توجيهاته التي ساهمت في الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة، منوهًا إلى الدعم الكبير والمتابعة الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة منه، والحثّ المستمرّ على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.فيروس كورونا الجديد
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 05:04 PM
خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم مدير الصحة بالمنطقة
نوه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز إلى الجهود الكبيرة التي قدمتها حكومة المملكة للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا سموه على حرص القيادة الرشيدة على كل ما يهمّ المواطن والمقيم.
جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي؛ حيث اطلع خلال اللقاء على تقرير عن الجهود التي تبذلها الشؤون الصحية بالمنطقة خلال الفترة الماضية للحدّ من انتشار فيروس كورونا.
وأشاد أمير المنطقة بالجهود التي يبذلها أبطال الصحة في الميدان، منوهًا إلى ما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.
من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي، عن شكره لأمير منطقة تبوك على توجيهاته التي ساهمت في الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة، منوهًا إلى الدعم الكبير والمتابعة الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة منه، والحثّ المستمرّ على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.
، أمير تبوك ينوّه بجهود المملكة في التخفيف من آثار جائحة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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