، الطائف.. عودة العمل الحكومي تدريجيًّا وسط انسيابيةٍ في الحركة بين الموظفين ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في المقرات حفاظًا على صحة وسلامة الموظفين

شرعت الجهات الحكومية بمحافظة الطائف في استقبال الموظفين وعودة العمل الرسمي تدريجيا اليوم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في مقرات العمل، حفاظًا على صحة وسلامة الموظفين، وحرصت الجهات على تطبيق ضوابط الصحة والسلامة في مختلف مرافقها، والحرص على توفير متطلّبات الوقاية الشخصية؛ مثل المعقمات والمطهرات، مع توجيه الموظفين بضرورة تعزيز التباعد الاجتماعي ومنع تجمعات العمل، والمصافحة بالأيدي، ولبس الكمامات، والحفاظ على نظافة الأيدي بشكل مستمر، وارتداء القفازات، في حين تكون عودة الموظفين تدريجياً وفق الإجراءات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من " 50 % الى 75 % للوصول إلى كامل الطاقة التشغلية 100 % نهاية شهر شوال الجاري.



وقسمت ساعات العمل منعًا للازدحام في مداخل ومخارج مقارات العمل، والقيام بعمليات التطهير والتعقيم في البوابات الرئيسية، مع فحص درجات حرارة الموظفين قبل الدخول، والحفاظ على التعقيم المستمر للإدارات والمكاتب وجميع الأجهزة والأسطح للمحافظة على صحة الجميع من موظفين ومتلقي الخدمة.فيروس كورونا الجديد