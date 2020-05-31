، بعرعر .. مركز الأمير عبد الله ينقذ حياة مصاب بجرح نافذ في القلب ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعرض لجرح نافذ في جدار البطين الأيمن نتيجة مسمار من مسدس كهربائي

تمكن فريق طبي بمركز الأمير عبد الله بن عبدالعزيز بن مساعد لطب وجراحة القلب في عرعر، من إنقاذ حياة مصاب تعرض لجرح نافذ بالقلب في جدار البطين الأيمن نتيجة مسمار من مسدس دقاق كهربائي.

وجرى على الفور إدخال المصاب غرفة العمليات في مركز القلب؛ حيث قام الفريق الطبي بإخراج المسمار المستقر بجدار بطين القلب الأيمن في عملية ناجحة استغرقت قرابة الخمس ساعات, مشيرة إلى أن حالة المصاب مستقرة ولله الحمد وفي طريقها للتماثل للشفاء التام.

يذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، و3 مراكز للسكري وللكلى وللأسنان), إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرّة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، والمناظير والأورام، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.