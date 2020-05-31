- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تواصل مكة المكرمة تسجيل انخفاض ملموس في عدد الحالات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت اليوم 159 إصابة جديدة بالفيروس، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.
وسجلت مكة اليوم 159 حالة جديدة، مقابل 702 حالة تعافٍ وخمس وفيات.
وتضمّن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم 15431 حالة، منها 3579 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و220 حالة وفاة.
وارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في العاصمة المقدسة بعد أن سجلت اليوم 702 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 11632 حالة.
فيروس كورونا الجديد
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 04:51 PM
11632 إجمالي من تماثلوا للشفاءمكة تسجل 159 إصابة جديدة بكورونا و702 حالة تعافٍ اليوم
تواصل مكة المكرمة تسجيل انخفاض ملموس في عدد الحالات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت اليوم 159 إصابة جديدة بالفيروس، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.
وسجلت مكة اليوم 159 حالة جديدة، مقابل 702 حالة تعافٍ وخمس وفيات.
وتضمّن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم 15431 حالة، منها 3579 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و220 حالة وفاة.
وارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في العاصمة المقدسة بعد أن سجلت اليوم 702 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 11632 حالة.
، مكة تسجل 159 إصابة جديدة بكورونا و702 حالة تعافٍ اليوم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مكة تسجل 159 إصابة جديدة بكورونا و702 حالة تعافٍ اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.