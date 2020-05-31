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بالصور.. أمير الرياض يستقبل مفتي عام المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - في مكتبه بقصر الحكم اليوم

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وهنأ سماحته الأمير فيصل بن بندر بعيد الفطر المبارك، داعياً الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يحفظهم بحفظه ويعيد علينا أعيادنا في خير ورخاء وأمن وطمأنينة.

من جانبه، هنّأ أمير منطقة الرياض سماحة المفتي بالعيد المبارك.

بالصور.. أمير الرياض يستقبل مفتي عام المملكة

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 04:35 PM

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في مكتبه بقصر الحكم اليوم

بالصور.. أمير الرياض يستقبل مفتي عام المملكة
وكالة الأنباء السعودية (واس)

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وهنأ سماحته الأمير فيصل بن بندر بعيد الفطر المبارك، داعياً الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يحفظهم بحفظه ويعيد علينا أعيادنا في خير ورخاء وأمن وطمأنينة.

من جانبه، هنّأ أمير منطقة الرياض سماحة المفتي بالعيد المبارك.

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المصدر : الخليج 365

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