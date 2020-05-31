7 إصابات جديدة لأسرة واحدة في الليث

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الرياض - علي القحطاني - الليث (صدى): أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، وهي لمواطنين من أسرة واحدة في مركز غميقة. وأوضحت الوزارة، أن ذلك بسبب المخالطة، حيث كان أحد أفراد الأسرة قد أصيب قبل عدة أيام مما تسبب في نقل العدوى لبقية أفراد تلك الأسرة؛ فيما وصل عدد المصابين بفيروس كورونا بمحافظة الليث منذ بداية المرض وحتى اليوم إلى 21 حالة، تعافى منها 6 حالات.

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