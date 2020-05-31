شكرا لمتابعة خبر عن "بن مساعد" يكشف دلالة تفضح الفارق بين مذيعي العربية "غير السعوديين" ونظرائهم بالجزيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الأمير عبد الرحمن بن مساعد اليوم الأحد عن سلوك يدل على عدم توجيه مذيعي قناة "العربية " للإساءة على دولة بعينها وخاصةً قطر .

وقال "بن مساعد " : يندر أن تجد في تغريدات إعلامي قناة العربية " غير السعوديين تحديداً هجوم على قطر وحكامها ، فلا أحد يحثهم على ذلك وهذا طبيعي .

وفي المقابل ، أكد "بن مساعد " أن مذيعي قناة الجزيرة العميلة لا يمر يوم عليهم إلا ويشنون هجوم على المملكة وحكامها في تغريداتهم ، في إشارة إلى تنفيذهم للأوامر الخبيثة من قياداتهم بالقناة .