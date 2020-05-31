شكرا لمتابعة خبر عن المدن الأكثر ارتفاعا في درجة الحرارة غدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن المدن الأكثر ارتفاعاً في درجات الحرارة غداً الإثنين .

وأكدت أن كل من بريدة والأحساء ستسجلان 44 درجة مئوية ، بينما تسجل كل من الرياض وحفر الباطن 42 درجة أما المدينة المنورة وحائل ووادي الدواسر 41 درجة مئوية .

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة على مرتفعات جازان، الباحة، عسير، ومنطقة نجران، فيما حذرت من تدني مستوى الرؤية بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة على القصيم، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة و منطقة نجران.