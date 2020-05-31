شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : تسجيل 1877 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 1877 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تعافي 3559 حالة؛ ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 62442 حالة؛ فضلًا عن تسجيل 23 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 503 حالات.