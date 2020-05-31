شكرا لمتابعة خبر عن «صحة مكة» ترد على اتهامها بمنح تصريح تنقل لشقيق مسؤول كبير بها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

ردّت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، على اتهامها بمنح تصريح تنقل لشقيق مسؤول كبير بها، أثناء منع التجول الكلي.

وأكدت "صحة مكة"، أنه يحق لها منح التصريح لمن يعمل لديها أو معها بالتعاقد أو التكليف المؤقت ومن تم تكليفهم في ظل الظروف الراهنة أو المشاركة بالتطوع أو من لديه تكليف أو مشاركة من الوزارات الأخرى.

وكانت "صحة مكة" قد منحت تصريح تنقّل خلال فترة منع التجول لمدة أربع وعشرين ساعة، وعلى مدى أيام الأسبوع، لأحد منسوبي جامعة أم القرى، في تاريخ 21 مايو الجاري.