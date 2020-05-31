شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي كبار مسؤولي وزارة الداخلية وقادة القطاعات الأمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، كبار مسؤولي وزارة الداخلية وقادة القطاعات الأمنية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

ونقل سموه في بداية اللقاء، تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، لمنسوبي وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقديرهما - أيدهما الله - للجهود التي يبذلونها للمحافظة على الأمن والسلامة، وتنفيذ واجباتهم في مواجهة جائحة كورونا.

ووجه سمو الأمير عبد العزيز بن سعود، قادة القطاعات الأمنية بنقل تهنئة وتقدير القيادة الرشيدة لمنسوبي القطاعات الأمنية مدنيين وعسكريين، داعياً الله - عز وجل - أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.