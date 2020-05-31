شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تنقذ حياة قطة تعرضت للإختناق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): كشف مقطع فيديو عن موقف انساني لمواطنة أنقذت حياة قطة بعدما تعرضت للإختناق أثناء مرورها من باب بالمنزل . كشف مقطع فيديو عن موقف انساني لمواطنة أنقذت حياة قطة بعدما تعرضت للإختناق أثناء مرورها من باب بالمنزل . وأظهر الفيديو المواطنة وهي تهز القطة وتنادي عليها محاولة استفاقتها حتى عاد إليها الوعي ، وعبرت عن فرحتها العارمة . وأثنى رواد مواقع التواصل الإجتماعي على تصرفها الحميد ورحمتها بالحيوان ، داعين إلى الإقتداء بسلوكها .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مواطنة تنقذ حياة قطة تعرضت للإختناق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.