شكرا لمتابعة خبر عن "الجمارك" تدعو المستوردين لتصحيح بياناتهم قبل انتهاء المدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دعت "الجمارك دعت "الجمارك السعودية " اليوم الأحد التجار المستوردين لسرعة تصحيح بياناتهم الجمركية قبل نفاذ المدة المحددة لمبادرة التصحيح الذاتي والتي ستنتهي بعد 30 يوم فقط . وأكدت "الجمارك " أن الفرصة لا زالت متوفرة امام المستورد لتصحيح البيانات الخاطئة والإكتفاء بدفع الفروق ولا يمكن الإستفادة منها بعد انتهاء المهلة ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا

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