"حقوق الإنسان" تمنع التدخين بأماكن تجهيز الطعام

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت هيئة حقوق الإنسان منع التدخين بأماكن تجهيز الطعام والمواد الغذائية والمشروبات.
واوضحت الهيئة من خلال حسابها "تويتر" الأماكن التي يمنع بها التدخين وهي، الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وفروعها.
وتابعت الهيئة الاماكن الممنوع بها التدخين، كالمؤسسات الصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والإجتماعية والخيرية أماكن تصنيع وتجهيز الاطعمة والمشروبات، وغيرها .
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