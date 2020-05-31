شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. إمام المسجد النبوي يهنئ الجميع بعودة الصلاة بالمساجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

هنأ إمام المسجد النبوي الشيخ علي الحذيفي، المواطنين والمقيمين في المملكة بعودة صلاة الجماعة إلى المساجد، اليوم الأحد، داعياً إلى الالتزام بالإرشادات التي تصدرها وزارة الصحة.

وجاء ذلك قرابة الـ 70 يوماً من إغلاق المساجد بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من الجائحة؛ حيث قال الشيخ علي الحذيفي: " عباد الله، نهنئكم ونهنئ أنفسها والمسلمين بالاجتماع على الصلوات وبتآلف القلوب ونوصيكم وأنفسنا بالدعاء أن يرفع الله هذه الغمة وأن يصلح جميع الأحوال" .

وعاد المصلون إلى المسجد النبوي، اليوم الأحد، لأداء الفروض وصلاة الجماعة وسط أجواء مفعمة بالإيمان وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة بالرفع التدريجي لإيقاف تعليق صلاة الجمعة والجماعة بالمسجد النبوي اعتباراً من اليوم الأحد ٨ / ١٠ / ١٤٤١ هـ.