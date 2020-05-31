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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط كميات من الأسماك الفاسدة بسوق السمك في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):تمكنت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع أمانة منطقة جازان ووزارة التجارة ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والجهات الأمنية، اليوم الأحد، من ضبط كميات من الأسماك منتهية الصلاحية وفاسدة بسوق السمك في جازان.
وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه تم إتلاف ٣٤ طنًا وإحالة المنشأة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.
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