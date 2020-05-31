شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شخص يمسح أنفه بمنديل ثم يمسح به الصراف الآلي بالهفوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى): وثق مقطع فيديو واقعة مؤسفة لشخص يتعمد نشر الفيروس على الصراف الآلي في المنيزلة بالهفوف . وثق مقطع فيديو واقعة مؤسفة لشخص يتعمد نشر الفيروس على الصراف الآلي في المنيزلة بالهفوف . وأظهر الفيديو الشخص يقوم بمسح أنفه بالمنديل ومن ثم مسح الصراف الآلي بنفس المنديل متعمداً بذلك نشر الفيروس إن كان مصاب . وأثار الفيديو الغضب على مواقع التواصل الإجتماعي وسط مطالب بضرورة إحالته للنيابة العامة وتطبيق القانون عليه .

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