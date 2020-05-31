شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الأمر بالمعروف بمكة تقوم بأعمال التعقيم لمباني الهيئات والمراكز التابعة لها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - إبراهيم الزهراني (صدى):

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع أمانات وبلديات منطقة مكة المكرمة بأعمال التعقيم والوقاية لمباني الهيئات والمراكز التابعة للفرع وكذلك السيارات من الداخل والخارج، ويأتي ذلك استكمالاً لجهود فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بما يحفظ سلامة منسوبيها أثناء مباشرتهم لأعمالهم الادارية والميدانية.

من جانبه أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن أعمال التعقيم مستمرة بجميع المباني بإلاضافة إلى تجهيز وحدة الفحص البصري بأدوات الفحص من أجهزة قياس الحرارة وكمامات ومعقمات وموظف يقوم بتوجيه العاملين بأهمية الالتزام بالاحترازات والتدابير الوقائية.

وتأتي هذه الجهود بدعم مباشر من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله.

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