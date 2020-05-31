فزعة مواطن لشخص كادت أن تودي بحياته

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روى أحد المواطنين واقعة تعرضه للطعن من جانب وافد عربي حاول خداعه وسرقته أثناء قدومه من الأحساء.

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وقال المواطن في فيديو متداول على “تويتر”: “أثناء قدومي من الأحساء أمس، وجدت مقيم من جنسية عربية يشير لي فأوقفت السيارة، وبعد ما مشينا 10 كيلو طلب مني التوقف على اليمين، وأثناء نزوله حاول أخذ محفظة الدراهم

.، فأمسكت يده فضربني بحديدة في رأسي وطعنني ٣ طعنات في كتفي ثم هرب”.

وأضاف: “اتصلت بالجهات الأمنية والتي بدورها باشرت الحادث وتم نقلي للمستشفى، وأخذت 14 غرزة في الكتفين لأن هناك 3 ضربات غائرة”.